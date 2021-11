WK Worstelen U23: twee Marokkaanse atleten vluchten na aankomst in Servië

Twee leden van het Marokkaanse nationale worstelteam (onder 23) worden vermist in Servië.

De delegatie is in Belgrado om deel te nemen aan het Jeugd Wereldkampioenschappen Worstelen.

In een persbericht zegt sportbond FRMLA "verontwaardigd" te zijn over de verdwijning van de twee atleten en de zaak nauwlettend in de gaten te houden. FRMLA-voorzitter Fouad Meskout heeft de Marokkaanse ambassade in Belgrado op de hoogte gesteld. De Servische autoriteiten zijn op zoek naar de twee atleten.

Het is niet de eerste keer dat atleten uit Marokko gebruik maken van deelname aan een toernooi in het buitenland om te 'vluchten' vóór of ná deelname aan een sportevenement.



Eerder dit jaar verlieten ook al drie atleten het nationale boksteam na aankomst in Polen en in september verdwenen drie leden van het volleybalteam na aankomst in Italië.

Marokkaanse sportfederaties zien steeds meer atleten verdwijnen wanneer ze naar het buitenland afreizen. Het fenomeen zorgt voor een slecht imago voor Marokko en is een doorn in het oog van de sportfederaties.



© MAROKKO.NL 2021