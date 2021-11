MRE-overdrachten: eind september meer dan € 6,8 miljard overgemaakt naar Marokko

In de eerste negen maanden van dit jaar heeft de Marokkaanse diaspora meer dan 71,88 miljard DH (€ 6,8 miljard) overgemaakt naar Marokko.

Dat meldt het Marokkaanse deviezenkantoor dinsdag. Het bedrag is aanzienlijk hoger (+42,65 procent) dan de 50,46 miljard DH (€ 4,8 miljard) in de eerste negen maand van coronajaar 2020.

De Marokkaanse centrale bank Bank Al-Maghrib (BAM) liet eerder dit jaar al weten dat het aantal overboekingen weer is toegenomen en heeft haar prognoses voor geldoverdrachten van MRE voor dit jaar wederom naar boven bijgesteld.

Aanvankelijk verwachtte BAM dat in 2021 de overdrachten zouden oplopen naar 71,9 miljard DH (€ 6,8 miljard), dat aantal is nu al bereikt, drie maanden voor het eind van het jaar.



Experts zien twee redenen voor de enorme toename in het aantal transacties. Enerzijds worden de transacties gezien als een teken van toegenomen solidariteit met vrienden en familieleden in Marokko. Door de coronacrisis is de koopkracht bij twee derde van de gezinnen in Marokko achteruitgegaan.

Anderzijds zeggen experts dat de gerapporteerde toename slechts het gevolg is van de formalisering van geldstromen die vóór de coronacrisis ook al aanwezig waren. Door opgeschorte luchtverbindingen, aangescherpte inreisvoorwaarden en andere onzekerheden rondom het coronavirus, zijn buitenlandse Marokkanen niet in staat geweest het geld persoonlijk over te dragen aan naasten in Marokko, waardoor velen moesten uitwijken tot bancaire overboekingen en geldovermakingen via geldovermakingsdiensten.



Het persbericht maakt ook melding van een overschot op de handelsbalans in diensten, dat voor het eerst sinds het begin van de pandemie met 4,9 procent is gestegen, tot 46,53 miljard DH (€ 4,4 miljard). Zo steeg de export tot eind september met 6,7 procent tot 101,25 miljard DH (€ 9,6 miljard), terwijl de invoer met 8,3 procent toenam tot 54,71 miljard DH (€ 5,2 miljard).

De reisbranche vormt nog steeds het belangrijkste onderdeel van de handel in diensten en boekte een overschot van 6,7 procent, voornamelijk als gevolg van de daling van de reisinkomsten van 6,1 procent tot 24,74 miljard DH (€ 2,3 miljard).

