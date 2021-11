Premier Portugal: Marokko 'fundamenteel alternatief' voor bevoorrading groene energie aan Europa

De Portugese premier Antonio Costa beschreef de elektriciteitsinterconnectie tussen zijn land en Marokko als "fundamenteel" en benadrukte dat Marokko een alternatief kan zijn om Europa te bevoorraden.

Marokko kan Europa van schone energie voorzien en moet niet langer afhankelijk zijn van landen als Algerije, Rusland of Turkije, zei Costa onlangs tijdens een parlementaire sessie.

"Als we zonne-energie tegen lagere kosten kunnen produceren, zal Marokko dat om vele redenen kunnen", voegde hij toe.

"Marokko kan Europa op een consistente manier van zonne-energie voorzien", zei de Portugese premier, erop wijzend dat "dit een nieuw samenwerkingsgebied met Afrika is dat we kunnen en moeten ontwikkelen om de energiezekerheid te waarborgen en verstoringen te voorkomen."



Hij voegde eraan toe dat Portugal "een toegangspoort kan zijn tot schone energie of schone overgangsenergie", eraan toevoegend dat Europa "zijn energiebronnen moet diversifiëren en niet langer afhankelijk moet zijn van Rusland, Turkije of Algerije.".



Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft al stappen gezet om stroom direct uit Marokko in te kopen. Nu het (VK) geen onderdeel meer uitmaakt van de Europese Unie (EU) is onlangs gestart met het voorbereidende werk voor de aanleg van een 3.800 kilometer lange onderzeese kabelboom tussen Marokko en het VK. De onderwaterkabel kruist straks de territoriale wateren van Frankrijk, Portugal en Spanje en zal naar verwachting in 2029 in gebruik worden genomen.

Voor de Britse onderneming Xlinks ligt het voor de hand om energie te oogsten in de Marokkaanse Sahara omdat daar het hele jaar door een hoge zonnestraling bestaat kan het bedrijf elke dag op betrouwbare wijze elektriciteit opwekken, ook in de winter.

Het project moet 7 miljoen Britse huishoudens van groene stroom voorzien en zal in Marokko zorgen voor 10.000 nieuwe banen, waarvan 2.000 permanent.

