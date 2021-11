Stijgende prijs tarwe maakt brood duurder

Brood wordt duurder nu de prijzen voor tarwe wereldwijd de hoogte in schieten.

Dat komt onder meer door de moeizame teeltomstandigheden voor het gewas in belangrijke exportlanden, veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, vorst en hevige regenval. En het ziet er volgens kenners ook niet naar uit dat de kosten voor broodbereiding snel zullen dalen.

Op de termijnmarkt in Chicago stegen de tarweprijzen tot het hoogste niveau in negen jaar. In Parijs werd een ton tarwe eerder op de dag voor een recordbedrag van 297 euro verhandeld. Dat was aan het begin van de handelsdag nog 292 euro en bij het slot 293 euro.

Sinds september is de prijs voor tarwe met circa een derde gestegen, vooral vanwege de matige oogst in Rusland. Tarwe is het meest geproduceerde gewas ter wereld en wordt gebruikt in tal van vormen van voeding. Behalve voor brood is tarwe ook een belangrijke grondstof voor bijvoorbeeld pizzabodems, couscous of noedels.



De prijsstijging betekent ten eerste een hogere boodschappenrekening voor consumenten. Daarnaast zal het duurdere graan ook de inflatie beïnvloeden. Ook zal tarwe voor minder mensen betaalbaar worden, wat zal zorgen voor meer honger in de wereld. Dat risico speelt al meer dan een jaar.

Oogsten in landen als Australië en Argentinië zullen niet voldoende zijn om aan de grote vraag te voldoen. In andere grote landen die graan produceren is het gewas nog niet gereed om te oogsten. Hoewel de wereld veel tarwe heeft, is een groot deel daarvan opgeslagen in landen als China, dat weinig naar het buitenland verscheept.



Voorraden

Rusland, de grootste exporteur van tarwe vorig oogstseizoen, is dit jaar begonnen met het belasten van de export om de voorraden veilig te stellen. Daarbij wil het land de binnenlandse kosten in de hand houden. Rusland heeft laten weten dat er waarschijnlijk een quotum voor de overzeese verkoop zal komen. Die aankondiging veroorzaakte voor prijsstijgingen elders.

Egypte, de grootste afnemer van tarwe, weigerde vorige maand vanwege de hoge prijzen tijdelijk in te slaan. Evengoed blijft de vraag van importeurs groot. Zo bestelde Saoedi-Arabië bij zijn laatste aanbesteding twee keer meer tarwe dan voorzien. Landen leggen gewoonlijk voorraden aan voor meerdere maanden, maar regeringen willen niet riskeren dat ze zonder het graan komen te zitten.



Hoewel de opleving van de prijs van tarwe goed nieuws is voor de boeren, kampen ook zij met stijgende kosten. Zo lopen de prijzen van kunstmest wereldwijd op door productietekorten. Daardoor dreigt de oogst volgend seizoen te mislukken. Wintertarwe vormt het leeuwendeel van de voorraden op het noordelijk halfrond.

De aanplant daarvan is bijna voltooid. Boeren moeten evengoed nu al een voorraad meststoffen aanleggen om de opbrengst en de kwaliteit in het voorjaar te verhogen. Franse telers maken zich nu al zorgen over een tekort aan meststoffen.

