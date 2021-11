Fqih Ben Salah: Moordverdachte 'Moul al-Balisah' zelf overleden

De vrouw die er van wordt verdacht haar buurvrouw te hebben vermoord en in stukken te hebben gehakt, is zelf om het leven gekomen.

De vrouw werd in augustus samen met haar zoon gearresteerd nadat aangifte werd gedaan van een vermissing van een jonge vrouw.

De broer van het slachtoffer beschuldigde de verdachte van moord nadat zijn zus spoorloos verdween. Ze werd voor het laatst gezien in de woning van de verdachte.

De moordverdachte overleed dinsdagochtend vroeg in het regionaal ziekenhuis in Beni Mellal. Ze lag op de intensive care waar ze werd behandeld aan een chronische ziekte.



Koffer

Op beelden van bewakingscamera's in de straat van de woning van de verdachte is te zien dat ze een grote zware koffer sleept. Op sociale netwerken ontstond daardoor het verhaal dat het levenloze lichaam van het slachtoffer in de koffer zou zitten. De verdachte kreeg daardoor de bijnaam 'Moul al-Balisah' (eigenaar van de koffer).

Het slachtoffer wordt nog steeds vermist en het politieonderzoek naar de verdwijning van de vrouw is nog steeds in volle gang. De verdachte heeft altijd ontkend iets met de zaak te maken te hebben.

© MAROKKO.NL 2021