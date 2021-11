Marokko gaat € 1,38 miljard investeren in windenergie

Marokko gaat een bedrag van 14,5 miljard DH (€ 1,38 miljard) investeren in de windenergiesector.

Dat heeft het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag bekend gemaakt.

De energiedoelstellingen van Marokko zijn erop gericht de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix tegen het jaar 2030 te verhogen naar 52 procent. "Windenergie is een belangrijk onderdeel van deze strategie", meldt het ministerie op Twitter.

Naar verwachting zal het windenergieprogramma, dat een capaciteit heeft van 1.000 megawatt, tegen 2024 van start kunnen gaan. Voor het windenergieprogramma worden windmolens en elektriciteitsproductiestations gebouw, verspreid over het hele land, van het noordelijke Tanger tot het zuidelijke Dakhla.



De aankondiging komt terwijl in het Britse Glasgow de klimaattop COP26 in volle gang is. Premier Aziz Akhannouch leidt de Marokkaanse delegatie en las maandag een toespraak van de koning voor. In de koninklijke boodschap herhaalde Mohammed VI de klimaatdoelen van zijn land en riep hij andere landen op tot 'collectieve betrokkenheid'.

De klimaatdoelen van Marokko schrijven verder voor dat tegen het jaar 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Marokko met 45,5 procent moeten zijn teruggedrongen, ook moet het energieverbruik met 20 procent zijn afgenomen. In 2050 moet het aandeel hernieuwbare energie 96 procent van de energiemix uitmaken.

© MAROKKO.NL 2021