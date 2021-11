Marokko: coronalockdown zorgde voor minder sterfgevallen door luchtverontreiniging

Ook in Marokko heeft de lockdown vorig jaar geholpen om het aantal sterfgevallen door luchtvervuiling te verminderen.

De lockdown die in maart 2020 van start ging leidde tot een daling van de industriële activiteit en dus ook tot een daling van het wegverkeer (auto's en vrachtwagens).

Naast het vertragen van de verspreiding van het coronavirus had de lockdown die veel landen invoerden ook een positief effect op de luchtkwaliteit. Vervuilde lucht was in 2016 verantwoordelijk voor 7,6 procent van de wereldwijd geregistreerde sterfgevallen.

Volgens een recente studie uitgevoerd door vijf Marokkaanse onderzoekers, getiteld 'Coronalockdown in Marokko: effecten op de luchtkwaliteit en de volksgezondheid', waarvan het doel is om de luchtkwaliteit vóór en tijdens de lockdown te vergelijken, is een significante daling van verontreinigende stoffen waargenomen. Het betreft vooral luchtvervuiling in verband met het wegverkeer in Casablanca en Marrakech.



Aanzienlijke daling NO2 en PM2.5 in Marokko

De studie concentreerde zich op Casablanca en Marrakech. In deze twee grote steden zijn de afgelopen jaren ernstige luchtvervuilingsproblemen vastgesteld, met name als gevolg van de aanzienlijke toename van de bevolkingsgroei die plaatsvond tussen 2004 en 2014.

In het onderzoek richtten de onderzoekers zich op het analyseren van drie verkeersgerelateerde luchtverontreinigende stoffen, namelijk stikstofdioxide (NO2) , zwevende deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 micrometer (PM2.5) en koolmonoxide (CO).



De afname van deze verontreinigende stoffen gedurende de eerste maand van de lockdown (20 maart tot 20 april 2020), vergeleken met de periode van 16 februari tot 19 maart 2020 (vóór opsluiting), is als volgt:

NO2: Casablanca (-12 g / m3), Marrakech (-7 μg / m3);

PM2.5: Casablanca (-18 g / m3), Marrakech (-14 μg / m 3);

CO: Casablanca (-0,04 mg/m3), Marrakech (-0,12 mg/m3).



Volgens de onderzoekers komen de resultaten overeen met vele andere onderzoeken die in verschillende landen zijn uitgevoerd, met name in Italië (in Milaan), China, India en Spanje. De onderzoeken hebben aangetoond dat de lockdowns hebben geleid tot een aanzienlijke daling van de NO2, PM2,5 en CO.

De daling is voor een deel ook te danken aan de vermindering van grensoverschrijdende vervuiling als gevolg van de inperkingsmaatregelen die in de buurlanden zijn genomen.



Meerdere levens gered dankzij afname luchtvervuiling

Het verbeteren van de luchtkwaliteit heeft veel levens gered, vooral onder mensen met hart- en vaatziekten. De studie schat dat de vermindering van NO2 tijdens de lockdown in Casablanca in totaal 185 doden heeft voorkomen, in Marrakech gaat het om 30 levens. De vermindering van PM2,5 heeft volgens deze schatting in totaal 48 sterfgevallen in Casablanca en 15 anderen in Marrakech voorkomen.

De studie bevestigt het significante verband tussen de lockdown die in verschillende landen is afgekondigd, de verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van het aantal gerelateerde sterfgevallen. De studie toont ook aan dat het versnellen van de overgang naar milieuvriendelijker vervoer sterfte als gevolg van vervuiling zal verminderen.



Luchtvervuilingsdoden

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn in 2016 zo'n 4,2 miljoen mensen overleden door luchtvervuiling. Deze sterfgevallen zijn voornamelijk te wijten aan longkanker (29 procent), beroerte (24 procent), hartaandoeningen (25 procent) en 43 procent aan andere longziekten.

Het Greenpeace-rapport uit 2020 'Toxic air: the price of fossil fuels' toonde aan dat Marokko deel uitmaakte van een lange lijst van landen die jaarlijks lijden onder een relatief hoog aantal stergevallen die verband houden met verslechterde luchtkwaliteit.

In 2018 werd dit aantal geschat op 5.100 stergevallen in Marokko. Dat betekent dat er dagelijks 14 luchtvervuilingsdoden vallen. Het is de op zeven na grootste doodsoorzaak in Marokko.

© MAROKKO.NL 2021