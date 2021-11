Oppositie kraakt aanscherping coronamaatregelen

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren boos op de nieuwe coronamaatregelen die het demissionaire kabinet heeft aangekondigd.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga gaat vrijdag in Haarlem aangifte doen tegen de Staat omdat er volgens hem sprake is van discriminatie en medische apartheid. Hij was al tegen het coronatoegangsbewijs en vindt dat met de uitbreiding ervan dat het hoog tijd is geworden om echt aangifte te gaan doen.

De petitie van zijn partij Belang van Nederland tegen 'coronadiscriminatie' is volgens hem al bijna 230.000 keer ondertekend. Tweede Kamerlid Nicki Pouw-Verweij van JA21 meldt dat haar partij tegen de coronapas was en blijft. "Het is voor ons onbespreekbaar om deze verder uit te breiden naar het werk. Werken is geen vrijblijvende keuze. Mensen hun inkomsten ontzeggen op basis van hun vaccinatiestatus is onacceptabel. Verruimingen van de coronapas zullen wij niet steunen. Hetzelfde geldt voor sportscholen en zwembaden. Gezondheid bevorderen door bewegen te bemoeilijken. Hoe krijg je het verzonnen? Juist nu moet beweging en gezondheid worden gestimuleerd", twittert ze. JA21 is blij met de hoge vaccinatiegraad en vindt het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

PVV-leider Geert Wilders is ook niet tegen vaccinatie maar wel tegen de coronapas. "Hou op met dwingen, pushen en uitbreiden van die vreselijke coronatoegangsbewijzen. Pure schijnveiligheid. En had maar miljarden extra geïnvesteerd in meer zorgcapaciteit en verpleegkundigen ipv in asielzoekers!" twittert hij. FvD-leider Thierry Baudet stelt: "Wat je ook doet: LAAT JE NIET VACCINEREN!"



Mystery guest

Kamerlid Maarten Hijink van de SP stelt: "Je kunt met een mystery guest een horecazaak binnenlopen om toegangsbewijzen te controleren. Je kunt ook met een zorgverlener een buurthuis binnenlopen om mensen te informeren en overtuigen zich te laten vaccineren. Liever preventie dan repressie zou ik zeggen."

DENK vindt dat het kabinet het land "opnieuw bedondert. Consequent werd toegezegd dat niemand gedwongen zou worden zich te laten vaccineren. En wat zien we? Kamerlid Tunahan Kuzu twittert: coronapas op het terras? Terwijl de kans op besmettingen in de buitenlucht verwaarloosbaar is. Ik ben er over uit: zijn ze helemaal gek geworden?"



Kamerlid Jan Paternotte van coalitiepartij D66 is het niet eens met de kritiek. "Veel partijen zeggen nu al: "Schande!" Ik hoop van hen morgen in het coronadebat een plan te horen voor wat ze wél willen."

Als er meer maatregelen nodig zijn, staat wat D66 betreft voorop: "niet vrijheid weer inleveren die we dankzij de vaccins juist terughebben. Gevaccineerden lopen 33x kleiner risico op ziekenhuisopname. Dus: waar nodig vrijheid behouden door uitbreiding coronatoegangsbewijs."

