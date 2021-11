Ziyech bezorgt Chelsea zege in Zweden

Chelsea heeft in groep H van de Champions League een grote stap gezet naar de achtste finales. De Londense club won in Zweden met 1-0 van het nog puntloze Malmö.

Hakim Ziyech bracht in de 56e minuut het doelpunt op zijn naam. De eerste helft verliep zonder veel opwinding.

Beide ploegen maakten in aanvallend opzicht een machteloze indruk. Ziyech zorgde namens de bezoekers wel voor enig gevaar in het Zweedse strafschopgebied, maar de ex-Ajacied slaagde er niet in om doelman Johan Dahlin te passeren.

Na de rust stelde het duel qua amusementswaarde opnieuw teleur. Ziyech zorgde voor een zeldzaam hoogtepunt door uit een fraaie voorzet van Callum Hudson-Odoi de bal van dichtbij in te tikken (0-1).

Chelsea heeft na vier duels 9 punten, evenveel als Juventus dat later op de avond thuis tegen FC Zenit (3 punten) speelt.

