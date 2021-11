CIDI wil aangifte doen tegen ON-voorzitter om antisemitisme

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) onderzoekt of het mogelijk is aangifte te doen tegen Taco Dankers, de voorzitter van de Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland.

Aanleiding is een publicatie van NRC, dat dinsdag meldde dat Dankers de leiding heeft over een denktank die regelmatig antisemitisch gedachtegoed zou verspreiden. "Als het juridisch kan, dan zullen we dat doen", aldus CIDI-directeur Hanna Luden.

"Dit soort antisemitische vooroordelen zijn een probleem van onze hele samenleving, niet alleen van de kleine groep Joden die hier woont", stelt Luden over de vermeende uitlatingen van Dankers. "Zulke xenofobische uitingen, zulke misvattingen over de werkelijkheid en verschillende groepen vind ik echt alarmerend."

Het CIDI stelt dat Dankers op Twitter, in interviews en in publicaties van de denktank Gefira, "op klassiek antisemitische wijze de Joden bijna overal de schuld van geeft". "Dit valt niet te rijmen voor iemand die een publieke functie heeft in Nederland", aldus Luden. "Wij vinden dat deze persoon niet betrokken mag zijn bij een publieke omroep."



Gefira

De belangenorganisatie stelt contact op te nemen met Ongehoord Nederland, om "te kijken wat zij met deze informatie gaan doen". Een aangifte tegen denktank Gefira is ook in de maak, zegt Luden. Volgens het CIDI maakt de denktank zich naast antisemitisme ook schuldig aan vreemdelingenhaat. "Het is zo duidelijk xenofobie, Jodenhaat en complottheorieën gericht op bepaalde personen", stelt de directeur over de uitingen van Gefira. "Ik kan me niet voorstellen dat een gewoon mens hier niet misselijk van wordt."

Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding Eddo Verdoner zei tegenover NRC met het OM te willen spreken over Gefira, dat volgens hem "pure haat" verspreidt. Een recent bulletin van het platform uit september zou lezen als "een manifest dat zo uit de Tweede Wereldoorlog lijkt te komen".



NPO geschrokken

De NPO zegt in een reactie "zeer geschrokken" te zijn van de berichten over Dankers. De NPO gaat in gesprek met de leiding van Ongehoord Nederland, dat in juli groen licht kreeg om toe te treden tot het publieke omroepbestel en de komende vijf jaar programma's kan maken.

"Ook hebben we een overleg aangevraagd met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding", laat de NPO weten. "Antisemitisme en racisme verdienen geen enkele ruimte bij de publieke omroep en daarom hebben we aan het Commissariaat voor de Media gevraagd de berichtgeving zo snel mogelijk te onderzoeken."

