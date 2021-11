Biografie Erica Meiland meteen in top 3 bestsellerlijst

De biografie over Erica Meiland doet het goed in de Nederlandse boekwinkels.

Erica komt als nieuwkomer binnen op de tweede plaats van de Bestseller 60, zo laat stichting CPNB woensdag weten.

In haar biografie doet Erica Meiland enkele stellige anti-islamuitspraken. Zij vergelijkt vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes "niet normaal, rot op joh, met je boerka".

Ook stelt Erica Meiland dat de islam "heel veel ellende brengt" en dat zij dit wil tegenhouden.



Eerder was de biografie over Martien Meiland al een succes in de boekwinkels. Erica doet het net iets minder goed dan de biografie over Martien, die in de eerste week direct de koppositie behaalde.

De boeken over Martien en Erica zijn beide geschreven door Jan Dijkgraaf. Het boek over Martien is ook een van de genomineerden voor de NS Publieksprijs van dit jaar.

