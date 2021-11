Gemeenten veranderen weinig aan coronacontroles

Gemeenten in Nederland blijven de komende weekenden met name optreden tegen horecazaken die de coronacontrole niet serieus uitvoeren.

Er wordt steekproefsgewijs gecontroleerd en zaken waarover alarmerende signalen binnenkomen kunnen op een bezoekje rekenen.

Zo was het al vanaf de invoering van de coronatoegangspas en daar verandert weinig aan na de mededelingen over aanscherpingen van het kabinet dinsdagavond. "We kunnen niet overal handhavers neerzetten en dat willen we ook niet", zo vat de gemeente Den Haag het beleid samen.

Volgens Den Haag doen ondernemers zelf al heel veel. "We hebben maar beperkte capaciteit dus we moeten zorgvuldig zijn. De polsbandjes als coronatoegangsbewijs zijn hier een voorbeeld van. Daar hebben we ons deel van de 45 miljoen extra van het kabinet onder meer voor gebruikt. En er zijn extra beveiligers en stewards gekomen, die horeca helpen met QR-codes controleren."



Het extra geld van het kabinet om te helpen met de uitvoering van de coronatoegangscontrole is in veel gemeenten gebruikt voor polsbandjes. Arnhem heeft er ook "sfeerkeepers" van ingehuurd. Sfeerkeepers helpen mensen bijvoorbeeld de weg te wijzen naar de locaties waar ze een polsbandje kunnen krijgen en herinneren stappers ook aan de coronamaatregelen.

Burgemeester Ahmed Marcouch is er tevreden over en deelde al complimenten uit. "Ik zag goedgemutste bezoekers in de stad. Wat je uitstraalt krijg je terug - een hartelijke stad. Goed gedaan, horeca", twitterde hij.



Mystery quests

Amsterdam heeft mystery guests. Als die horen of opmerken dat er niet wordt gecontroleerd, worden er handhavers ingeschakeld. "We geven bedrijven een formele waarschuwing. Verandert er niets, dan sluiten we de zaak voor minstens een week", aldus burgemeester Femke Halsema woensdag in de Volkskrant. "We kunnen niet bij alle 7000 horecazaken een bromsnor neerzetten." Halsema vindt boetes niet effectief.

Rotterdam en Utrecht bestuderen de nieuwste maatregelen nog. Dat kan tot nieuw beleid leiden. Groningen wacht af tot de Tweede Kamer over de nieuwe maatregelen heeft besloten. Daarna wordt het beleid aangepast als dat nodig zou zijn. Optreden tegen wantoestanden is in Groningen nog nauwelijks voorgekomen.

Nijmegen zet verkeersregelaars in als alle horecazaken tegelijk om middernacht de deuren sluiten. Die zorgen ervoor dat voetgangers, fietsers, taxi's en automobilisten niet in elkaars vaarwater zitten. De stad van de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, benadrukt de boodschap van het beraad: "Mensen hebben de sleutel om tot een goed einde van de pandemie te komen zelf in handen: door hun gedrag. Handhaving is en blijft het sluitstuk."

© ANP 2021