Europese diversiteitscampagne verwijdert tweets op verzoek van Franse regering, want 'pro-hijab'

Een aantal tweets van de campagne van mensenrechtenwaakhond Raad van Europa (RvE) zijn na 4 dagen verwijderd nadat deze in Frankrijk voor verhitte discussies zorgden.

De 'Vrijheid in de hijab'-tweets, onderdeel van de diversiteitscampagne van de RvE, werden vorige week donderdag gepubliceerd en moesten dinsdag alweer worden verwijderd.

De campagne wordt gefinancierd door de Europese Unie en is bedoeld om de diversiteit te vieren, inclusie te bevorderen en discriminatie te bestrijden.

Als onderdeel van de campagne zijn posters gemaakt waarop verschillende jonge vrouwen werden afgebeeld, waaronder ook gesluierde moslima's. De afbeeldingen gingen gepaard met teksten als "schoonheid zit in diversiteit zoals vrijheid zit in de hijab" of "respecteer de hijab".



In Frankrijk werden de tweets door de extreemrechtse elite, waaronder presidentskandidaten Eric Zemmour en Marine Le Pen, onmiddellijk afgedaan als "jihad-reclame" en een "schandalige campagne".

De extreemrechtse politica Valérie Pécresse noemde de hijab een "symbool van onderwerping". Ook de voormalige minister van Vrouwenrechten (!), Laurence Rossignol, stelde de "hijab-promotie" aan de kaak.



De in Marokko geboren Franse staatssecretaris voor Jeugd, Sarah El Haïry, is uiteindelijk verantwoordelijk geweest voor de verwijdering van de tweets. De bounty-Marokkaan voerde aan dat het bepleiten van het dragen van de hijab "absoluut verkeerd" is.

RvE zag zich genoodzaakt de Tweets met daarin de posterafbeeldingen in te trekken en heeft aangegeven na te zullen denken over een "betere presentatie van de campagne", die ironisch genoeg bedoeld was om "alle soorten haatzaaiende uitlatingen te bestrijden".



Ook de secretaris-generaal van de RvE, Marija Pejčinović Burić, is gezwicht voor de Franse anti-islam retoriek en verklaarde na de controverse dat de teksten in de tweets "de verklaringen weerspiegelden die individueel werden afgelegd door deelnemers aan één van de workshops van het project" en dus niet het standpunt vertegenwoordigen van de RvE.

De integratie van moslims in de Franse samenleving is de laatste jaren een steeds prominentere politieke kwestie geworden. Frankrijk herbergt Europa's grootste moslimminderheid, naar schatting vijf miljoen mensen.

In 2011 werd Frankrijk het eerste Europese land dat de boerka op openbare plaatsen verbood.

