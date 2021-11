WHO waarschuwt voor bacteriële infectie gericht op baby's

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst op de gevaren van streptokokken (groep B), die verantwoordelijk zijn voor de dood van 150.000 zuigelingen en doodgeborenen per jaar.

Groep B-streptokokken (GBS), die sepsis en meningitis veroorzaken, zijn een groter gezondheidsprobleem dan gedacht, blijkt uit een rapport van de WHO en de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Uit het rapport blijkt dat dit type bacterie de oorzaak is van 500.000 vroeggeboorten per jaar en veel blijvende handicaps.

Hoewel het document de omvang van het fenomeen bevestigt - circa 100.000 kindersterfte en 50.000 doodgeboorten per jaar - wijst het op "gaten" in de gegevensverzameling die erop wijzen dat het werkelijke aantal slachtoffers mogelijk groter is.



"Deze nieuwe studie toont aan dat streptokokken van groep B een ondergewaardeerde bedreiging vormen voor de overleving en het welzijn van pasgeborenen met een verwoestende impact op veel gezinnen over de hele wereld", zegt Phillipp Lambach, die bij de WHO werkt aan vaccinaties.

Gezien de verwoestende impact van dit type bacterie, "heeft de WHO opgeroepen tot de onmiddellijke ontwikkeling van een GBS-vaccin voor de moeder", onderstreept Lambach.



Gemiddeld is 15 procent van de zwangere vrouwen, of ongeveer 20 miljoen per jaar, drager van dit type bacterie in hun geslachtsdelen. De bacteriën kunnen via vruchtwater en tijdens de bevalling aan de foetus worden doorgegeven, als de baby door het vaginale kanaal ter wereld komt.

Elk jaar lijden 40.000 kinderen aan neurologische aandoeningen als gevolg van groep B-streptokokken. Momenteel worden vrouwen met GBS tijdens de bevalling behandeld met antibiotica om het risico op besmetting van het kind te verkleinen. Maar de methode is in veel landen ongeschikt.



Het hoogste percentage GBS-gevallen bij moeders wordt gevonden in Afrika bezuiden de Sahara, waar de helft van alle gevallen wereldwijd plaatsvindt, evenals in Oost- en Zuidoost-Azië, meldt de studie.

De onderzoekers schatten dat een anti-GBS-vaccin de dood van 50.000 pasgeborenen en foetussen per jaar zou voorkomen.

