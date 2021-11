De politie in Marrakech heeft een man opgepakt in de moskee nadat een buitenlandse toerist aangifte deed van diefstal.

Na het activeren van de volg-app kon de dief al snel worden gelokaliseerd. Hij bevond zich in een moskee.

Nadat de verdachte het Asr-gebed had uitgevoerd werd hij in de kraag gevat. Hij had niet in de gaten dat de telefoon kon worden opgespoord middels GPS.

