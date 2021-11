Duitsland blijft bij standpunt over Sahara

De diplomatieke crisis tussen Marokko en Duitsland lijkt nog niet voorbij. Berlijn houdt vast aan haar standpunt over de Sahara, het belangrijkste knelpunt tussen de twee landen.

De betrekkingen tussen Marokko en Duitsland zijn "ijskoud", constateert Niels Annen, de vice-minister van Buitenlandse Zaken, in een interview met dagblad TagesZeitung.

"Marokko heeft een eindd gemaakt aan de normale betrekkingen tussen de twee landen. Er is nauwelijks communicatie en de beoogde Duitse ambassadeur wacht al vijf maanden op de goedkeuring van de Marokkaanse autoriteiten. Het is een ongebruikelijke benadering tussen bevriende landen", zegt Annen.

"De Marokkaanse zijde lijkt te verwachten dat Duitsland haar standpunt over het conflict in de Westelijke Sahara zal veranderen, dat wil zeggen te erkennen dat dit geannexeerde gebied deel uitmaakt van Marokko. Alle vorige federale regeringen delen de juridische mening van de Verenigde Naties dat de status van de Westelijke Sahara nog niet is opgehelderd. De definitieve status van dit gebied is het onderwerp van een onderhandelingsproces onder leiding van de VN", aldus de nr. 2 van de Duitse diplomatie.



"De federale regering steunt alle inspanningen op basis van de relevante resoluties van de Veiligheidsraad om tot een rechtvaardige, duurzame en wederzijds aanvaardbare oplossing voor het conflict te komen. Zo'n oplossing zullen we natuurlijk accepteren.".

Duitsland was één van de landen die, vlak na de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara, opriep tot een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad om de proclamatie van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump te onderzoeken.



Maar liefst vier maanden later, op 1 maart beval de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, het regeringshoofd en de ministers om "alle contacten met de Duitse ambassade in Marokko op te schorten". Een buitengewoon bevel dat werd gerechtvaardigd door "diepe misverstanden met Berlijn".

Duitsland zegeviert bij Noord-Afrikaanse rivaliteit

In zijn toespraak van 20 augustus wees Koning Mohammed VI, zonder Duitsland bij naam te noemen, op de politieke bemoeienis van het Europese land in de Maghreb-regio. "In plaats van de inspanningen van Marokko te ondersteunen in het streven naar evenwicht tussen de landen in de regio, hebben rapporten alle grenzen overschreden van wat acceptabel is, en gaan ze zelfs zo ver dat ze aanbevelen de ontwikkelingsdynamiek van het land te vertragen".



Mohammed VI verwees hoogstwaarschijnlijk naar het rapport van het Duitse Instituut voor Internationale Zaken en Veiligheid. In een nota getiteld 'Maghreb-rivaliteit in Afrika bezuiden de Sahara: Algerije en Tunesië proberen in de voetsporen van Marokko te treden', riep het gerenommeerde instituut beleidsmakers in Berlijn en de Europese Unie (EU) op om de opmars van Marokko te beteugelen.

De denktank, die in het Duits de StiftungWissenschaftundPolitik (SWP) wordt genoemd, staat vooral bekend om de brede invloed die het sinds de oprichting in 1962 heeft gehad op de Duitse regeringen.



SWP riep de EU op om te stoppen met het steunen van de groei en economische ontwikkeling van Marokko omdat dit de opkomst van Algerije en Tunesië zou vertragen.

Volgens Isabelle Werenfels, senior beleidsadviseur voor de Midden-Oosten en Afrika (MENA) divisie bij SWP, heeft Marokko een flinke voorsprong genomen, zowel economisch als geopolitiek, ten opzichte van buurlanden in de Maghreb-regio. De "onevenwichtige" ontwikkeling is volgens Werenfels gevaarlijk en moet worden gestopt.

Tussen 16 en 18 oktober reisde Annen naar Algerije waar hij gesprekken voerde met premier Aïmene Benabderrahmane en de Minister van Buitenlandse Zaken, Ramtane Lamamra.

© MAROKKO.NL 2021