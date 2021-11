Marokko: auto-export in de eerste negen maanden opgelopen tot € 5,5 miljard

De Marokkaanse auto-export is in de eerste negen maanden van dit jaar opgelopen tot € 5,5 miljard, een nieuw record.

Dat meldt het Marokkaanse deviezenkantoor. Het handelsrapport meldt dat de export van personenauto's eind september is opgelopen tot 244.156 auto's.

De export steeg met 16,4 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De stijging wordt toegeschreven aan een hogere omzet in de bouw-, bedradings- en interieursectoren. De drie sectoren registreerden in de eerste drie kwartalen een groei van respectievelijk 22,4 procent 7,7 procent en 7,1 procent.

Na een terugval in de verkoopcijfers als gevolg van de coronapandemie lijkt de Marokkaanse auto-industrie dit jaar weer te herstellen. Alleen al in de eerste helft van dit jaar werd voor meer dan € 4,3 miljard uitgevoerd, daarmee ging de sector de pre-pandemische inkomsten voorbij.



De Marokkaanse auto-industrie is in volle bloei met autogiganten zoals Renault Groupe en PSA Groupe die grote fabrieken in het land behouden. Fiscale prikkels in combinatie met een kortere transportafstand naar Europese markten hebben van Marokko een aantrekkelijke productiebestemming gemaakt.

Volgens het rapport doen andere branches het ook goed. De verkoop van fosfaat steeg in dezelfde periode met een opmerkelijke 44,6 procent. De toename wordt toegeschreven aan de stijgende kunstmestprijzen en de stijging van de verkoop van meststoffen. De landbouwsector registreerde en exporttoename van 10 procent.

