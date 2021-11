Canadees bedrijf gaat klinische proeven met coronamedicijn doen in Marokko

De Canadese farmaceut Resverlogix is in gesprek met Marokkaanse zorgautoriteiten om klinische onderzoeken met het coronamedicijn Apabetalone te doen.

Dat heeft Resverlogix-CEO Donald J. McCaffrey bekend gemaakt.

Deelnemers aan de klinische onderzoeken krijgen gedurende vier weken tweemaal daags Apabetalon Toegediend.

Begin oktober kreeg Resverlogix goedkeuring van de Canadian Health Research Ethics Board in het Biomedical Panel van de Universiteit van Alberta, om de klinische proef met de nieuwe coronabehandeling te starten.



Studies tonen aan dat het coronamedicijn een unieke dubbele werking heeft. "De eerste pijler van het dubbele mechanisme van Apabetalone is het voorkomen dat virussen de cellen binnendringen en zich vermenigvuldigen; de tweede pijler is het voorkomen van op hol geslagen ontstekingsreacties die ernstige en blijvende orgaanschade kunnen veroorzaken".

Het in Calgary gevestigde biotechnologisch bedrijf werd in 2001 opgericht en is wereldleider op het gebied van epigenetica of genregulatie. Het Canadese bedrijf ontwikkelt voornamelijk eersteklas therapieën voor patiënten met chronische ziekten.

