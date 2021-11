Marokko ontkent raketaanval op Algerijnse burgers: we weigeren door Algerije in een oorlog te worden getrokken

Rabat ontkent de aantijgingen van Algiers over de vermeende droneanval van het Marokkaanse leger waarbij maandag drie Algerijnse burgers om het leven zouden zijn gekomen.

De vermeende raketaanval vond maandag plaats op de weg tussen Ouargla en Nouakchott in Mauritanië. Algiers reageerde vandaag voor het eerst op het voorval.

Volgens het kantoor van de Algerijnse president hebben de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) een drone-aanval uitgevoerd op een konvooi bestaande uit drie Algerijnse vrachtwagens die op weg was naar Mauritanië.

"Drie Algerijnse staatsburgers zijn op laffe wijze vermoord door een barbaars bombardement op hun vrachtwagens", leest de verklaring van het kantoor van Abdelmadjid Tebboune.



"Verschillende factoren wijzen erop dat de Marokkaanse bezetter in de Westelijke Sahara deze laffe moord met geavanceerde wapens heeft gepleegd.". De verklaring wordt op dreigende toon afgesloten en meldt dat de "moord niet ongestraft zal blijven".

Rabat ontkent en meldt dat er twee Algerijnse vrachtwagens een mijnenveld in de bufferzone kruisten, vertelt een "hooggeplaatste Marokkaanse bron" aan het Franse persbureau AFP. Volgens de bron wordt het gebied "uitsluitend gebruikt door militaire voertuigen van gewapende Polisario-milities" en zouden de vrachtwagens militaire uitrusting vervoeren voor het Polisario-Front.



Drones

Volgens Marokko is de 'raketaanval' door Algerije verzonnen om het Marokkaanse gebruik van drones in de Sahara in een kwaad daglicht te plaatsen. Het Mauritaanse leger liet maandag al weten dat er geen raketten zijn afgevuurd op hun grondgebied, die verklaring wordt nu door Marokko bevestigd.

"Algerije wil een crisis creëren over het gebruik van drones door FAR", schrijft het dagblad aan de hand van verklaringen van de ingewijde. Het gebruik van geavanceerde wapens door Marokko heeft de machtsverhoudingen in de Sahara verstoord.



"Als Algerije de regio in oorlog wil slepen middels provocaties en bedreigingen, zal Marokko er niet bij betrokken worden.", schrijft AFP aan de hand van informatie van een ingewijde. "Marokko heeft zich nooit op Algerijnse burgers gericht en zal dat ook nooit doen, ongeacht de omstandigheden en provocaties".

AFP schrijft dat sinds het verbreken van het staakt-het-vuren zes soldaten van FAR zijn gedood na intimidatie door Polisario-separatisten. "FAR reageert, in het kader van de uitoefening van het recht op zelfverdediging, resoluut en systematisch op deze bijna dagelijkse intimidatie van de gewapende milities".

De verklaring van de Algerijnse regering komt na een reeks gespannen standpunten die Algiers onlangs tegen Rabat heeft ingenomen, waaronder het terugroepen van de ambassadeur, het verbreken van de betrekkingen, de sluiting van het luchtruim en het staken van gasleveranties via de gaspijpleiding (EMPL) die Spanje via Marokko met Algerije verbindt.

