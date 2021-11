Kabinet overweegt lokaal QR-code in te voeren voor winkels

Het kabinet kijkt naar de optie om in bepaalde regio's een coronapas te vragen voor toegang tot niet-essentiële winkels (zoals kleding- en meubelzaken) en plekken als pretparken en dierentuinen.

Het is nog niet besloten "of en hoe" het coronatoegangsbewijs breder wordt ingezet. Dat moet ook nog besproken worden met de Kamer, aldus premier Mark Rutte.

Het kabinet overweegt daarentegen wel de coronapas alleen in sommige regio's op meer plekken te vragen. Het gaat dan om regio's met veel besmettingen, waar relatief weinig mensen gevaccineerd zijn en relatief veel mensen in het ziekenhuis terechtkomen.

De komende anderhalve week bespreekt het kabinet of er bovenop de dinsdag aangekondigde maatregelen nog een verdere aanscherping van de regels komt. Op 12 november is er een nieuwe persconferentie.



VVD-Kamerlid Aukje de Vries zei in debat met de premier dat ze het "mooi zou vinden als we een pakket kunnen maken wat we eventueel regionaal in variaties in kunnen zetten". Rutte zei tegen zijn partijgenote dat hij daarvoor openstaat, maar dat het kabinet de komende tijd nog overlegt over eventuele verdere maatregelen.

De vraag of de regels strenger worden, zal volgens Rutte onder meer afhangen van het "gedrag" van mensen: bijvoorbeeld of meer mensen thuiswerken.

