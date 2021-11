Marokko: Meer dan 2,2 miljoen extra prikken gezet sinds invoering vaccinatiepas

Maar liefst 2.228.450 mensen hebben sinds de inwerkingtreding van de vaccinatiepas in Marokko een eerste coronaprik laten zetten.

Dat zei de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid, Khalid Ait Taleb, dinsdag in de Tweede Kamer.

Volgens Ait Taleb heeft de vaccinatiepas vaccintwijfelaars aangemoedigd zich alsnog te laten inenten nadat in de maanden daarvoor de vaccinatiebereidheid juist aanzienlijk afnam.

Sinds 21 oktober is in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca, winkels, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. De inwerkingtreding van de vaccinatiepas leidde tot ongekende drukte bij vaccinatiecentra in het gehele land.





Volgens de zorgminister is de invoering van de vaccinatiepas ook bedoeld om te waken tegen uitbraken van virusmutaties die zich plotseling kunnen voordoen en om het land beter voor te bereiden op het winterseizoen, dat doorgaans gunstig is voor een verhoogde verspreiding van virussen.

"We zijn minder dan 5 miljoen prikken verwijderd om groepsimmuniteit te bereiken", zei de minister. "De uitdaging van vandaag is om het vaccinatietempo te versnellen om in de komende weken 80 procent van de doelbevolking te bereiken.", aldus Ait Taleb.

