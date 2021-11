Duitsland meldt recordaantal coronabesmettingen

Ook in Duitsland groeit de bezorgdheid over de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen.

Gezondheidsinstituut RKI maakte donderdagochtend bekend dat in een dag tijd 33.949 mensen positief hebben getest op een coronabesmetting: het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

Het vorige besmettingsrecord is gevestigd op 18 december 2020. Toen waren 33.777 mensen positief getest. Hoewel sindsdien een groot deel van de Duitse bevolking is gevaccineerd, loopt het aantal besmettingen nu toch weer snel op. Daardoor komt ook de zorg steeds meer onder druk te staan. Er lagen woensdag 2226 coronapatiënten op de intensive care, het hoogste aantal sinds begin juni.

"We hebben op dit moment vooral te maken met een pandemie van de ongevaccineerden en die is gigantisch", waarschuwde minister van Volksgezondheid Jens Spahn deze week. In sommige regio's zijn daardoor volgens de bewindsman steeds minder bedden beschikbaar op de intensive care.



Een woordvoerder van de landelijke regering heeft al duidelijk gemaakt dat "verdere beperkingen voor ongevaccineerde mensen" mogelijk zijn als de situatie in ziekenhuizen verder verslechtert. Ministers van Volksgezondheid van Duitse deelstaten vergaderen donderdag over de coronasituatie in het land.

Ook in Nederland stijgt het aantal bevestigde besmettingen de laatste weken snel. Het gemiddelde aantal positieve tests is in een maand tijd vervijfvoudigd. Eind september en begin oktober waren er gemiddeld ongeveer 1600 nieuwe gevallen per dag, op dinsdag kwam het gemiddelde uit op bijna 8000. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen loopt snel op. Om het tij te keren heeft het kabinet dinsdag enkele maatregelen aangekondigd, zoals de uitbreiding van coronatoegangsbewijzen en de mondkapjesplicht.

