Recordaantal studenten ingeschreven bij universiteiten

Een recordaantal van 340. 700 bachelor- en masterstudenten staat dit collegejaar ingeschreven bij een universiteit.

Dat is een groei van 4 procent ten opzichte van het vorige collegejaar, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) op basis van de voorlopige inschrijfcijfers voor het collegejaar 2021-2022.

De toename komt voor een belangrijk deel door een verdere toestroom van studenten uit het buitenland. Van de 340.000 ingeschreven studenten is het aandeel internationale studenten bijna 80.000, ofwel 23 procent.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg waarschuwt dat de kwaliteit van het onderwijs nog meer onder druk komt te staan door de aanhoudende studentengroei. Ook zorgt het voor een grotere druk op de medewerkers van universiteiten.



"Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs. Maar er zit een limiet aan de mogelijkheden van onze universiteiten om de almaar toenemende instroom van internationale studenten op te vangen en ons onderwijs van hoge kwaliteit te bieden", zegt Duisenberg. De VSNU vraagt volgens hem al sinds 2018 om mogelijkheden voor opleidingen "om de instroom beheersbaar te kunnen maken."

Het toenemend aantal studenten heeft ook "grote financiële gevolgen" voor universiteiten. Dat komt doordat de rijksbijdrage per student niet gelijk opgaat met de groei. "Integendeel, zelfs krimpt. Sinds 2000 is het aantal studenten verdubbeld maar de rijksbijdrage per student is met 25 procent gedaald en blijft ook met deze groei dalen", aldus de voorman van de universiteitenvereniging.

© ANP 2021