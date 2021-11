WHO ernstig bezorgd over toename coronabesmettingen Europa

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstig zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in Europa.

De directeur in Europa Hans Kluge waarschuwt dat volgens "een betrouwbare voorspelling" voor februari nog eens een half miljoen doden zullen vallen.

Het coronavirus verspreidt zich in hoog tempo in de 53 landen die in het Europese gebied van de gezondheidsorganisatie liggen. Van alle nieuwe besmettingen die vorige week wereldwijd werden gemeld, kwam 59 procent uit deze landen. Dat geldt ook voor 48 procent van alle gemelde sterfgevallen.

Het aantal besmettingen in het Europese gebied stijgt al zes weken op rij, onder alle leeftijdsgroepen. Duitsland, Slovenië en Kroatië meldden donderdag hun hoogste dagcijfer sinds het begin van de pandemie. De ontwikkeling van de coronacijfers zijn volgens Kluge reden voor "ernstige zorgen". Europa is weer het epicentrum van de pandemie, aldus de topman.

Kluge wijst erop dat de toename wordt veroorzaakt door de versoepelingen van coronamaatregelen en een te lage vaccinatiegraad. Het aantal ziekenhuisopnames is in een week tijd verdubbeld.

"We moeten onze tactiek veranderen", aldus de directeur van WHO Europa. In plaats van dat actie wordt ondernomen als het aantal besmettingen piekt, moet volgens Kluge juist gekeken worden naar manieren waarop deze pieken kunnen worden voorkomen. Hij roept gezondheidsautoriteiten op de versoepelingen van maatregelen voorzichtig te heroverwegen.

