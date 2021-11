RIVM: Meer dan 10.000 nieuwe coronagevallen, voor het eerst sinds juli

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 10.272 positieve coronatests geregistreerd.

Voor het eerst sinds 18 juli komt het aantal nieuwe gevallen boven de 10.000 uit.

Sinds het begin van de coronacrisis, meer dan zeshonderd dagen geleden, zijn er vijftien dagen geweest met meer positieve tests. Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad werd het coronavirus bij 372 inwoners aangetroffen.

In Rotterdam waren er 258 positieve tests en in Den Haag 221. Ede volgt met 159 nieuwe gevallen en in Utrecht kregen 151 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. In slechts twee gemeenten (Blaricum en Schiermonnikoog) testte niemand positief, het laagste aantal sinds 28 mei.



In de afgelopen zeven dagen zijn 58.375 positieve testuitslagen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste weektotaal sinds 22 juli. Het komt neer op gemiddeld bijna 8400 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde stijgt nu vijf weken onafgebroken.

Precies een maand geleden, op 4 oktober, lag het gemiddelde net iets onder de 1700 gevallen per dag. In een maand tijd is het niveau dus vijf keer zo hoog geworden.



Sterfgevallen

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 24 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor het overlijden van een coronapatiënt is verwerkt en geregistreerd. Onder de doden zijn drie mensen uit Schiedam, twee inwoners van Veenendaal en twee mensen uit Gouda.

In de afgelopen week zijn 126 sterfgevallen gemeld, gemiddeld 18 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 mei.

© ANP 2021