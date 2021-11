Nederlandse ziekenhuizen stellen operaties uit vanwege coronadrukte

Meerdere ziekenhuizen in het land gaan operaties uitstellen vanwege het toenemende aantal coronapatiënten dat ze moeten behandelen.

De negen ziekenhuizen in Noord-Nederland zijn hiertoe genoodzaakt, net als het Amsterdamse OLVG.

Planbare zorg, zoals operaties voor een liesbreuk, een heupoperatie of het zetten van een prothese, moet ruimte maken voor Covid-zorg, zegt een woordvoerster van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) namens de ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Ook het OLVG meldt dat operaties voor aandoeningen die niet levensbedreigend zijn en later uitgevoerd kunnen worden, niet doorgaan. Voor zowel het noorden als Amsterdam is nog onduidelijk om hoeveel operaties het gaat. Het AZNN gaat ervan uit dat de maatregel per direct voor in ieder geval twee weken van kracht zal zijn.

De ziekenhuizen voeren nog wel acute zorg uit en zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om verdere gezondheidsschade te beperken, aldus de AZNN-woordvoerster.

Voor het OLVG betekent dit dat het nog wel alle poliklinische behandelingen, dagbehandelingen en urgente operaties uitvoert, net als verloskundige en oncologische zorg. Patiënten van wie de zorg niet doorgaat, worden persoonlijk op de hoogte gebracht door het OLVG.

