Scherpe kritiek privacywaakhond op uitbreiding taken NCTV

De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacytoezichthouder van de overheid, heeft scherpe kritiek op het plan van het kabinet om de NCTV meer bevoegdheden te geven.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zou meer informatie over burgers moeten kunnen verzamelen, maar de Autoriteit noemt dat "niet goed" en wil dat het wetsvoorstel grondig wordt aangepast, en anders helemaal niet wordt ingediend.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het niet duidelijk "wat voor informatie de NCTV dan zou mogen verzamelen, analyseren en delen". Bovendien zijn het de politie en inlichtingendiensten als de AIVD die de taak hebben om mensen te volgen en op te sporen. De NCTV mag dat niet, die organisatie moet ontwikkelingen zien en aansturen hoe de overheid daar het beste mee kan omgaan.

De toezichthouder vindt ook dat er geen goede garanties zijn vastgelegd in de wet. Zo zou het heel moeilijk zijn om het werk van de NCTV te laten controleren door een rechter. De NCTV wil zelf bepalen of het nodig is om gegevens te verzamelen, zegt de AP.



De wet maakt het ook moeilijker voor burgers om voor hun rechten op te komen. "Dit wetsvoorstel is op belangrijke onderdelen heel vaag en lijkt daardoor meer op een vrijbrief voor de NCTV", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Volgens hem zetten de plannen van het kabinet "de deur open voor een surveillancemaatschappij, waarbij op grote schaal, en zonder goed toezicht, allerlei gevoelige informatie over burgers wordt verzameld en gedeeld met andere organisaties".

