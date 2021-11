Pfizer: onze coronapil is 89 procent effectief tegen opname en dood

Ook farmaceut Pfizer heeft een pil ontwikkeld die de klachten van coronapatiënten onder controle moet houden.

Dat middel, ritonavir genaamd, verkleint de kans op ziekenhuisopname of overlijden met 89 procent, zegt Pfizer na proeven met het middel.

Pfizer wil de Amerikaanse overheid zo snel mogelijk om goedkeuring voor de pil vragen. Het bedrijf meldt niet of het middel ook wordt voorgelegd aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, dat over toelating tot de Europese markt gaat.

De Covid-pil werd uitgetest op ongeveer achthonderd mensen die het virus hadden opgelopen en tot een risicogroep behoorden. Binnen drie dagen na de eerste symptomen begonnen ze met het slikken van de pil. De helft van de proefpersonen kreeg de echte Covid-pil.



In de vier weken erna kwamen drie van hen in het ziekenhuis te liggen. Niemand overleed. Bij de controlegroep, die een zoutoplossing kreeg als placebo, moesten 27 mensen in een ziekenhuis worden opgenomen. Zeven van hen overleden aan de gevolgen van de besmetting.

Molnupiravir

Een andere groep van ruim 1200 proefpersonen kreeg een pil binnen vijf dagen na de eerste symptomen. Van de 607 mensen die de echte pil kregen kwamen er zes in het ziekenhuis terecht, maar niemand overleed. Bij de 612 mensen in die placebogroep moesten 41 worden opgenomen, van wie er tien overleden aan de besmetting.



Concurrent Merck, dat in Europa actief is onder de naam MSD, meldde eerder dat zijn Covid-pil de kans op opname of overlijden ongeveer halveert. Dat middel, molnupiravir, is goedgekeurd in Groot-Brittannië.

De Europese toezichthouder, het EMA, buigt zich momenteel nog over die pil.

© ANP 2021