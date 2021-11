VN doet onderzoek naar vermeende raketaanval op Algerijnse vrachtwagenchauffeurs in 'no-go-zone'

marokko 5 nov 17:53

Leden van de VN-vredesmissie in de Sahara (MINURSO) zijn in de bufferzone in de Sahara om de vermeende moord op twee Algerijnse vrachtwagenchauffeurs en hun gids te onderzoeken.

De VN-onderzoekers zullen een rapport opstellen over de zaak en indienen bij de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres. De vermeende raketaanval vond maandag plaats op de weg tussen Ouargla en Nouakchott in Mauritanië. Volgens het kantoor van de Algerijnse president hebben de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) een drone-aanval uitgevoerd op een konvooi bestaande uit drie Algerijnse vrachtwagens die op weg was naar Mauritanië. Rabat ontkent en meldt dat de twee Algerijnse vrachtwagens een mijnenveld in de bufferzone kruisten. Ook het Mauritaanse leger liet eerder weten dat er geen raketaanval heeft plaatsgevonden op hun grondgebied. Desondanks meldt Algerije dat de "moord niet ongestraft zal blijven".

FAR-Maroc Forum, een Facebook-pagina gespecialiseerd in de militaire aangelegenheden van de Koninklijke Strijdkrachten, heeft foto's gedeeld van de VN-onderzoekers op de plaats van het incident. "Deze gebeurtenis bevestigt dat de locatie van het incident zich binnen de bufferzones bevindt, dit zijn gebieden waar elke aanwezigheid door het internationale recht is verboden." Volgens het goed ingevoerde FAR-Maroc Forum "offert" Algerije haar burgers op om het Polisario-front te steunen en om de internationale gemeenschap ertoe aan te zetten "een nieuwe discussie over het Sahara-conflict te openen".

Algerije zou in oktober dezelfde methode hebben gebruikt toen het internationale journalisten mee nam en alleen liet in gevaarlijke mijnenvelden om zodoende het Sahara-conflict te internationaliseren. De Algerijnse pers is sinds maandag bezig met een een vijandige campagne tegen Marokko en maakt melding van Marokkaanse militaire betrokkenheid bij de dood van de Algerijnse vrachtwagenchauffeurs.

