Eerste reactie van Polisario op overlijden Algerijnse vrachtwagenchauffeurs

Het 'Saharawi National Human Rights Committee' van het Polisario-Front heeft vrijdag de vermeende 'Marokkaanse raketaanval' veroordeeld.

In een verklaring van het persbureau van de afscheidingsbeweging wees het 'comité' op een "ernstige aanval op de mondiale structuren van de mensenrechten", terwijl het de Algerijnse aantijgingen tegen Marokko herhaalde.

De vermeende raketaanval vond maandag plaats op de weg tussen Ouargla en Nouakchott in Mauritanië. Volgens het kantoor van de Algerijnse president hebben de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) een drone-aanval uitgevoerd op een konvooi bestaande uit drie Algerijnse vrachtwagens die op weg was naar Mauritanië.

Rabat ontkent en meldt dat de twee Algerijnse vrachtwagens een mijnenveld in de bufferzone kruisten. Ook het Mauritaanse leger liet eerder weten dat er geen raketaanval heeft plaatsgevonden op hun grondgebied. Desondanks meldt Algerije dat de "moord niet ongestraft zal blijven".



Het 'comité' heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de omstandigheden maar benadrukt wel al dat het "het Marokkaanse bezettingsregime" volledig verantwoordelijk houdt voor de dood van de Algerijnse vrachtwagenchauffeurs.

Volgens het 'comité' zijn de "provocerende en agressieve Marokkaanse praktijken" een gevaar voor de stabiliteit in de regio.

