Vaccinatiepas Marokko: invoering van vrijstelling om medische redenen

Mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren kunnen sinds donderdag een vrijstelling krijgen van de vaccinatiepas

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid.

Mensen die vrijgesteld willen worden van coronavaccinatie moeten een medisch attest of dossier overleggen met vermelding van de contra-indicaties waaraan ze lijden.

De dossiers zullen worden onderzocht door een medische commissie. Via SMS worden betrokkenen op de hoogte gesteld van het besluit en bij goedkeuring kunnen documenten worden gedownload via de coronawebsite.



Sinds 21 oktober is in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca, winkels, openbaar vervoer en overheidsgebouwen.



Ongevaccineerden zijn niet welkom in de openbare ruimte zoals overheidsgebouwen en leerlingen en studenten mogen bijvoorbeeld niet deelnemen aan fysiek onderwijs. In tegenstelling tot coronabewijzen die in andere landen zijn ingevoerd is in Marokko een negatieve test of herstelbewijs niet voldoende.



Mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden dreigden buiten de boot te vallen. Met de vrijstelling heeft deze groep nu alsnog toegang tot openbare voorzieningen.

De Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten (AMDH) heeft aangekondigd klachten in te zamelen van mensen die aangeven te worden gehinderd bij de toegang tot publieke diensten.

