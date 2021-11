Energie-efficiëntie: AMEE wint prestigieuze Energy Globe National Award 2021

Het Marokkaanse Agentschap voor Energie-efficiëntie (AMEE) heeft de prestigieuze Energy Globe National Award 2021 gewonnen.

AMEE-directeur Saïd Mouline nam donderdag de prijs in ontvangst tijdens een ceremonie die werd georganiseerd in de residentie van de Oostenrijkse Ambassadeur in Rabat.

AMEE ontving de prijs voor haar initiatieven in verband met het opzetten van programma's op het gebied van energie-efficiëntie in de landbouw.

Het bekroonde project helpt boeren om over te schakelen van een dieselinjectiepompsysteem naar zonnepompen, met technische en financiële training voor boeren. "Marokko heeft zowel grote projecten als kleine projecten voor duurzame ontwikkeling, verspreid over het hele grondgebied", benadrukte Mouline. "Het is een energietransitie die alle sectoren raakt", zegt Mouline.



Volgens de Oostenrijkse ambassadeur in Rabat, Klaus Kögeler, is het overheidsbeleid van Marokko op het gebied van milieubescherming, hernieuwbare energiebronnen en duurzame ontwikkeling een "voorbeeld voor Afrika".

Voor de juryleden is het winnende project een perfect voorbeeld van hoe nationale programma's moeten worden ontworpen voor de effectieve invoering van milieuvriendelijkere oplossingen. Het is ontworpen om pragmatische en persoonlijke ondersteuning te bieden aan het nationale programma voor het pompen van water op zonne-energie.



Dit project draagt ​​bij aan het verbeteren van de productiviteit van plantages, het tegengaan van klimaatverandering en het bereiken van de strategische doelstelling van het Groen Marokko Plan, gericht op het versterken van de voedselzekerheid en het ondersteunen van de klimaatbestendigheid in Marokko.

Marokko lijdt onder waterschaarste en de toenemende effecten van klimaatverandering en wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 45,5 procent verminderen.

