Marokko: microkredieten en tijdelijke arbeidscontracten moeten 250.000 jongeren aan baan helpen

Marokko wil met tijdelijke arbeidsovereenkomsten 250.000 jongeren aan het werk zetten in kleine en middelgrote werkplaatsen.

Dat zei Aziz al-Khayati van het Ministerie van Financiën op een symposium over het Begrotingsvoorstel voor het jaar 2022.

Ook wil de regering werkloze jongeren helpen bij het verwezenlijken van eventuele ondernemingsplannen door bankleningen tot 25.000 DH (€ 2.400) te verstrekken.

De regering zal naar verwachting in de komende twee jaar het programma 'Forsa' uitrollen. Vakbondsleden zijn sceptisch en noemen de tijdelijke arbeidsplekken "fragiel".



Volgens Al-Khayati is het werkgelegenheidsprogramma Forsa vooral bedoeld om jongeren die hun baan tijdens de coronacrisis zijn kwijtgeraakt aan "tijdelijk werk" te helpen totdat de groep weer terecht kan in de branche waar ze oorspronkelijk werkzaam was, zoals de toeristische sector.

De reeks kortlopende projecten zijn volgens Al-Khayati bedoeld om de Marokkaanse economie nieuw leven in te blazen nu het land langzaam uit de coronacrisis lijkt te komen. Lange termijnplannen zullen daarentegen worden uitgevoerd als het Investeringsfonds van Mohammed VI in werking treedt.

© MAROKKO.NL 2021