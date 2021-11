Israëlische olieboringen Dakhla: Madrid stelt Canarische Eilanden gerust

De Israëlische olie-exploraties nabij het Marokkaanse Dakhla hebben "geen invloed" op de Spaanse wateren van de Canarische Eilanden.

Dat zei de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, in een poging de bewoners van de archipels gerust te stellen.

Marokko heeft onlangs olie- en gasexploratievergunningen verschaft aan het Israëlische bedrijf Ratio Petroleum Partnership bij Dakhla en volgens Albares zijn de exploratiewerkzaamheden veilig.

Ook de president van de regio, Angel Víctor Torres (PSOE), is overtuigd van de veiligheid van de boorwerkzaamheden. "Er is geen effect op de wateren van de Canarische Eilanden of de wateren onder ons grondgebied. Het is een soortgelijke exploratieovereenkomst zoals eerder in het verleden is gesloten", zei hij in een verklaring.



De ophef ontstond nadat de rechtse oppositie op de Canarische Eilanden de Marokkaanse gunning aan het Israëlische bedrijf veroordeelde en deze als onveilig omschreef. Torres liet als reactie daarop weten de kwestie aan te zullen kaarten bij het ministerie van Albares. Die verzekerde hem op zijn beurt dat hij van plan was de kwestie te zullen bespreken met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

In verklaringen aan de pers bevestigt Torres nu dat hij de "absolute" toezegging heeft gekregen dat Madrid niet achteloos zal toekijken als de exploratieactiviteiten het ecosysteem van de wateren van de Canarische Eilanden zullen verstoren.

