Uniforme vrijdagpreek moet in Marokko leiden tot meer vaccinaties

Het Ministerie van Islamitische Zaken heeft voor vandaag een uniforme preek aangekondigd in alle moskeeën van het land.

In een brief heeft het ministerie alle predikers in het land aanbevolen zich te houden aan de preek, die betrekking heeft op het aansporen van mensen om zich te laten vaccineren.

"O mensen, haast u om uzelf en uw families te vaccineren tegen deze epidemie die Corona wordt genoemd; haast u om u zich te laten vaccineren, of het nu met de eerste, tweede of derde dosis was.", luidt de preek.

"Vaccinatie is noodzakelijk voor de bescherming van de ziel en de bescherming van anderen, omdat leven en gezondheid Gods vertrouwen in alle mensen zijn, en het verwaarlozen ervan is zichzelf in de vernietiging werpen, wat verboden is door de tekst van de Edele Koran, de Almachtige God zei: "En werp jezelf niet met je eigen handen in de vernietiging.".



De preek benadrukt de noodzaak van de coronaprik en dat de vaccinatiecampagne plaatsvindt na aanbevelingen van geleerden en specialisten, en na de ervaring van miljarden gevaccineerden wereldwijd.

De uniforme vrijdagpreek over vaccinatie komt in de nasleep van wijdverbreide protesten die plaatsvonden in Marokko als reactie op de invoering van de vaccinatiepas.

© MAROKKO.NL 2021