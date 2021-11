Palestijns kind (13) gedood door Israëlische bezettingstroepen op Westelijke Jordaanoever

Een 13-jarig kind is vrijdag doodgeschoten met scherpe munitie door Israëlische soldaten in de stad Nablus

Het kind werd doodgeschoten tijdens een anti-nederzettingsdemonstratie op de bezette Westelijke Jordaanoever, meldt de Palestijnse Minister van Volksgezondheid.

Het minderjarige slachtoffer raakte zwaargewond nadat hij was geraakt door geweervuur van Israëlische soldaten en werd met spoed overgebracht naar het Rafidia Governmental Hospital in Nablus waar hij even later door zijn verwondingen een martelaar werd.

Volgens het hoofd van de Eerste Hulp van de Palestijnse Rode Halve Maan in Nablus, Ahmad Jibril, hebben Israëlische soldaten met scherpe kogels gevuurd op Palestijnse demonstranten in Deer al-Hatab, in Nablus.



Palestijnen hielden vrijdagmiddag demonstraties om te protesteren tegen de aangekondigde uitbreiding van illegale Joodse nederzettingen rond Nablus. De huizen voor Israëlische kolonisten worden gebouwd in zeven nederzettingen en staan los van de 2000 woningen op de Westoever die het Israëlische ministerie van Defensie in augustus al aankondigde.

Volgens de Israëlische en Palestijnse schattingen zijn er ongeveer 650.000 kolonisten in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, waaronder het bezette Jeruzalem, die in 164 nederzettingen en 116 buitenposten wonen.

