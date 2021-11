Twee Mauritaniërs zijn zaterdag gewond geraakt door granaatscherven in de Sahara

Het tweetal was onderdeel van een grotere groep die illegaal goud aan het opgraven was in de gedemilitariseerde zone in de Sahara.

De twee mannen raakten zwaargewond en zijn overgebracht naar het Zouerate-ziekenhuis. Het is niet duidelijk waar de granaat vandaan kwam.

De Mauritaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

