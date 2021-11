21 passagiers gevlucht uit Air Arabia-vliegtuig na noodlanding in Mallorca (video)

De luchthaven van Palma de Mallorca moest vrijdag ruim vier uur op slot omdat passagiers op een vlucht vanuit Casablanca het platform bestormden nadat het vliegtuig een noodlanding maakte.

Het vliegtuig van Air Arabia Maroc was vrijdag vanuit Casablanca onderweg naar Istanbul maar werd omgeleid naar Palma de Mallorca, waar het omstreeks 19.00 uur een noodlanding maakte vanwege het vermeende ongemak van een passagier, meldt de Spaanse politie aan persbureau AFP.

Tijdens de evacuatie van de vermeende zieke reiziger renden zo'n 20 andere passagiers het vliegtuig uit, het asfalt op en sloegen op de vlucht. De terminal moest uit veiligheidsoverweging op slot.

De passagier die tijdens de vlucht had geklaagd over ongemak werd naar het ziekenhuis gebracht maar daar bleek al snel dat er niks mis was met de gezondheid van de man. Volgens dagblad El Pais vermoeden Spaanse autoriteiten dat er opzet in het spel was, bedoeld om illegaal Spanje binnen te komen.

De 'zieke' passagier werd gearresteerd door de politie op verdenking van het faciliteren van illegale migratie en het overtreden van de vreemdelingenwet. Een andere passagier die de man naar het ziekenhuis had vergezeld is ook gevlucht.

"Voorlopig zijn elf mensen teruggevonden door de politie en de Guardia Civil", bevestigt een woordvoerder van de lokale overheid aan AFP. Minstens negen anderen worden nog vermist.



Als gevolg van het incident werden 13 andere vliegtuigen die op weg waren naar Palma omgeleid naar andere luchthavens. 16 andere vluchten liepen aanzienlijke vertragingen op, aldus de Spaanse luchthavenautoriteiten.

De luchthaven ging vrijdagavond rond middernacht weer open na ongeveer vier uur sluiting.

