Studie: klimaatverandering economische ramp voor armste landen

Het Bruto Nationaal Product van de 65 meest kwetsbare landen ter wereld zal in 2050 gemiddeld 20 procent lager uitkomen dan zonder klimaatverandering indien de aarde 2,9 graden opwarmt.

Tegen het jaar 2100 zullen de economieën van die landen dan zelfs 64 procent kleiner zijn dan zonder klimaatverandering, stelt een rapport dat maandag op de klimaattop in Glasgow is gepubliceerd.

Zelfs als de temperatuur wereldwijd beperkt blijft tot 1,5 graad, wat in lijn zou zijn met de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs, zullen de 65 kwetsbare landen het in 2050 nog altijd economisch 13 procent minder goed doen en 33 procent slechter tegen het einde van deze eeuw.

Het gaat om de minst ontwikkelde landen in de wereld en kleine eilandstaten die extra zwaar getroffen worden door het stijgen van de zeespiegel en een toename van stormen.



Het onderzoek, gedaan in opdracht van de organisatie Christian Aid, laat zien dat meer dan een derde van alle landen ter wereld dringend hulp nodig heeft om voldoende weerstand op te bouwen tegen klimaatverandering. Alleen dan zullen zij economisch het hoofd kunnen bieden aan toekomstige periodes van hitte, droogte, overstromingen en stormen, die door de opwarming van de aarde heviger en dodelijker worden.

Acht van de tien zwaarst getroffen landen uit het onderzoek liggen in Afrika, twee in Zuid-Amerika. Het land waar de hevigste klap voor het Bruto Nationaal Product driegt is Soedan.

