Agent gestoken door man met mes in Cannes

Een man heeft met een mes een agent aanvallen in Cannes, een kuststad in het zuiden van Frankrijk.

De autoriteiten maakten aanvankelijk bekend dat het slachtoffer gewond was geraakt, maar dat bleek later mee te vallen.

De agent liep dankzij een kogelwerend vest geen noemenswaardig letsel op, liet de politie weten. De autoriteiten hebben nog niet bekendgemaakt wat precies is voorgevallen.

Nieuwszender BFM TV, dat zich baseert op een bron binnen de politie, bericht dat de dader de inzittenden aanviel van een politiewagen. De aanvaller opende een autodeur en begon te steken. Een van de agenten in de wagen zou vervolgens het vuur hebben geopend.



De dader zou levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had volgens BFM TV de Algerijnse nationaliteit en zou geen bekende zijn geweest van de politie. Over zijn motief is nog niets bekend.

De Franse politie is vaker het doelwit van dergelijke aanvallen. In mei werd een agente neergestoken in de buurt van Nantes.

