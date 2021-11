Gas Europa duurder nu Rusland gasleveringen nog niet verhoogt

De prijs van gas op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs is maandag weer gestegen nadat door Rusland beloofde extra leveringen waren uitgebleven.

Europa's grootste gasleverancier had aangegeven dat het vanaf deze week extra gas naar Europa zou sturen om de opslagen op te vullen nadat die in Rusland zelf volledig zijn aangevuld.

De prijs van een megawattuur gas steeg met 4 procent tot 77 euro. Begin oktober piekte de gasprijs nog op meer dan 160 euro. De gasleveringen via de belangrijke Yamal-pijpleiding die loopt via Polen naar Duitsland liggen op een fractie van het normale niveau. Ook werd er geen extra transportcapaciteit geboekt op een leiding die loopt via Oekraïne.

De Russische president Vladimir Poetin had juist beloofd vanaf deze week weer extra gas te gaan leveren aan Europa. Hij had het staatsgasbedrijf Gazprom opdracht gegeven de voorraden bij gasfaciliteiten in Duitsland en Oostenrijk aan te vullen, maar daar is Gazprom dus nog niet aan begonnen. Die voorraden liggen nu ver onder de normale niveaus. Gazprom heeft meermaals gezegd zich aan zijn leveringsverplichtingen naar Europa te houden.



Moskou heeft herhaaldelijk gesteld meer gas aan Europa te kunnen leveren als de pijpleiding Nord Stream 2 wordt goedgekeurd voor gebruik. De leiding is voltooid maar wacht nog op certificering van nationale autoriteiten.

Ook Brussel moet nog akkoord gaan. Kenners denken dat het daarom nog maanden kan duren voordat gas komt via Nord Stream 2.

