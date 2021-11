Strafzaak Taghi niet afgesplitst van Marengo

De rechtbank gaat de zaak van vermeende topcrimineel Ridouan Taghi niet afsplitsen en apart behandelen.

Het verzoek van zijn advocaat is afgewezen, meldt de rechtbank Amsterdam maandag.

"Het belang om de verschillende zaken (deels) gelijktijdig te blijven behandelen weegt naar het oordeel van de rechtbank nog steeds zwaarder dan het door de verdediging aangevoerde belang om de zaken gescheiden te behandelen", staat in de schriftelijke motivering.

Taghi's advocaat Inez Weski vroeg tijdens een eerdere zitting in september "op nadrukkelijk verzoek" van haar cliënt zijn zaak af te splitsen van de andere verdachten, "in het belang van de rust van het proces". Volgens Weski is er in de megazaak "disproportioneel" veel aandacht voor Taghi. "Als de zaak van Taghi wordt afgesplitst, kunnen we in het huidige proces terugkeren tot de kern en krijgen de medeverdachten en hun belangen voldoende aandacht."



De rechtbank meldt: "Het creëren van rust in het proces is zonder meer nastrevenswaardig." Maar de rechtbank vindt de voordelen van een gelijktijdige behandeling nog steeds zwaarder wegen, omdat de zaken van de verschillende verdachten met elkaar samenhangen.

In totaal zeventien verdachten

Weski had eerder ook gevraagd om aanvullende informatie over de arrestatie en de uitlevering van Taghi. Hij zou daarbij flinke klappen hebben gekregen. De rechtbank wil daar ook meer over weten, werd maandag duidelijk. De rechtbank wil bijvoorbeeld antwoord op de vraag "hoe en wanneer de verdachte het letsel heeft opgelopen dat tijdens de vlucht van Dubai naar Eindhoven bij hem is vastgesteld".



Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Er zijn in totaal zeventien verdachten, onder wie Taghi en kroongetuige Nabil B. Het proces is onder hoogspanning komen te staan door de drie moorden in de directe omgeving van de kroongetuige: op zijn broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en adviseur Peter R. de Vries. Een van B.’s huidige advocaten noemde Marengo recent "het meest verziekte en meest vergiftigde proces ooit".

In december gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak weer verder.

