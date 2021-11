RIVM: Bijna 12.000 positieve tests, gemiddelde nu boven vierde golf

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 11.848 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het op één na hoogste aantal dit jaar.

Het gemiddelde is nu boven het niveau van de vierde golf in juli uitgekomen. Alleen de piek van de tweede golf in december vorig jaar lag nog net iets hoger.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 405 positieve tests en in Rotterdam kwamen 402 besmettingen aan het licht. Daarna volgen Den Haag (287), Nijmegen (172) en Utrecht (144). Alleen in Rozendaal en op Schiermonnikoog testte niemand positief.

Sinds het begin van de corona-epidemie in Nederland zijn er maar vijf dagen geweest met nog meer positieve tests dan maandag.



Dat zijn afgelopen zaterdag, toen er ongeveer 12.000 nieuwe gevallen waren, en op vier dagen in december vorig jaar. Het dagrecord staat sinds 20 december. Toen testten 12.997 mensen positief.

Ruim 73.000 besmettingen

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 73.209 bevestigde besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 10.458 nieuwe gevallen per dag. Op het hoogtepunt van de vierde golf, in de week tot aan 19 juli, waren er gemiddeld 10.084 positieve tests per dag.



Als het aantal nieuwe gevallen in het huidige tempo blijft stijgen, sneuvelt eind deze week het absolute record. In de week voor 22 december waren er 82.099 positieve tests, gemiddeld 11.728 per dag.

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 22 meldingen van sterfgevallen. Onder hen zijn zeven mensen uit Alphen aan den Rijn. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze op de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor het overlijden van een coronapatiënt is doorgegeven.

© ANP 2021