Marokko geïnteresseerd in Israëlisch antiraketsysteem Iron Dome

Marokko overweegt de aanschaf van het Israëlisch luchtafweersysteem 'Iron Dome' om zich te verweren tegen dreigingen van onder meer het Polisario-Front.

Dat meldt de Israëlische nieuwsdienst Ynet.

Marokko wil zich kunnen verweren tegen mogelijke aanvallen op "gevoelige civiele en militaire gebieden".

Het conflict met het separatistische Polisario in de Sahara duurt al tientallen jaren. De twee partijen kwamen in 1991 een staakt-het-vuren overeen onder auspiciën van de Verenigde Naties, die op 13 november 2020 werd verbroken na de inzet van het Marokkaanse leger in de grensstreek El Guerguerate.

Daarnaast zijn de spanningen met buurland Algerije de laatste jaren toegenomen. Algiers is de belangrijkste steunpilaar van het Polisario-front in het conflict in de Sahara, dat in september de diplomatieke betrekkingen met Marokko verbrak.

De crisis tussen verergerde na het overlijden van twee Algerijnse vrachtwagenchauffeurs en een gids in Mauritanië. Het drietal zou het slachtoffer zijn geweest van een Marokkaanse raketaanval. De Marokkaanse en Mauritaanse autoriteiten ontkennen.

