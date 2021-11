Drie moskeeën in Frankrijk beklad met anti-islamitische leuzen

Drie moskeeën in Frankrijk zijn zaterdag beklad met een kruis en anti-islamitische leuzen

Het gaat om gebedshuizen in de provincies Montlebon, Pontarlier en Roubaix.

"We veroordelen de lelijke aanval op onze moskeeën en wensen onze gemeenschap het beste", meldt de Turks-Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (DITIB), de grootste Turks-islamitische vereniging in het land, in een verklaring.

"We danken de veiligheidstroepen en de Franse autoriteiten voor hun medewerking en het Franse volk voor hun steun.". De vereniging roept op tot eenheid tegen "acties die gericht zijn op het schaden van de vrede in het land".



De burgemeester van Pontarlier verklaarde dat hij het gebruik van het Lorraine-kruis niet begreep, dat "een symbool is van de verzetsbeweging tegen de nazi-bezetters" is. "Het is zeer ongepast om het kruis van Lotharingen te gebruiken om verzet tegen de islam te markeren", voegde hij eraan toe, en verklaarde dat er een klacht zal worden ingediend voor de aantasting van een openbaar gebouw.

Voor de voorzitter van de Vereniging van Turken van Pontarlier, Boubaker Lamamra, bestaat er geen twijfel over het motief, "duidelijk anti-moslim gezien de symboliek van het kruis", die de vrijheid van Frankrijk vertegenwoordigden tegenover de fascistische indringer.

