Noodlanding Mallorca: migratiepoging was vooraf gepland via Facebook, na sluiting Algerijns luchtruim

De vluchtpoging van een twintigtal passagiers van een Air-Arabia vlucht tussen Marokko en Turkije, was vooraf gepland via Facebook.

Dat meldt de Spaanse nationale politie. De 12 gearresteerde passagiers worden teruggestuurd naar Marokko.

De politie van Palma de Mallorca bevestigde maandag het verband tussen de noodlanding van een vliegtuig afgelopen vrijdag, onder het voorwendsel van een valse medische noodsituatie, en een publicatie in de Facebook-groep 'Brooklyn'. De oproep in kwestie dateert uit juli en beschrijft in detail de verschillende stadia van deze ongekende illegale immigratieoperatie.

Naar verluidt kwamen de leden van de Facebook-groep op het idee om een noodlanding te forceren nadat Algerije besloot het luchtruim te sluiten voor alle Marokkaanse vliegverkeer. Door het vliegverbod moeten Marokkaanse vliegtuigen een alternatieve route kiezen, zoals het vliegen over de Middellandse Zee.



Leden van de Facebook-groep, overwegend Marokkanen, voerden aan dat de migratieoperatie minstens 40 vrijwilligers aan boord nodig heeft om te slagen. Een andere vereiste is dat het vliegtuig over Spaanse wateren moet vliegen, bij voorkeur naar een bestemming zonder strenge visumvoorwaarden, zoals Turkije.

Noodlanding

De luchthaven van Palma de Mallorca moest vrijdag ruim vier uur op slot omdat passagiers op een vlucht van Casablanca naar Istanbul het platform bestormden en wegrenden nadat het vliegtuig een noodlanding maakte. Een passagier had tijdens de vlucht geklaagd over gezondheidsproblemen.



De Spaanse politie vermoedde meteen al dat het ging om een vooraf opgezet plan bedoeld om illegaal Spanje binnen te komen en asiel aan te vragen. De politie heeft 12 passagiers aangehouden en die zijn maandag voorgeleidt om de uitlevering aan Marokko in gang te zetten. In totaal waren 24 mensen (23 Marokkanen en één Palestijn) bij het incident betrokken.

De 34-jarige Marokkaanse passagier die de noodlanding in gang zette beweerde tijdens de vlucht aan een diabetische coma te lijden. Hij werd na de noodlanding met een metgezel overgebracht naar het Son Llatzer-ziekenhuis, waar uit medisch onderzoek bleek dat hij fysiek niks mankeert.



Hij is gearresteerd op verdenking van het faciliteren van illegale migratie en het overtreden van de vreemdelingenwet. Hij is in 2020 al eens door de Spaanse politie opgepakt wegens openbare geweldpleging en vandalisme.

De Spaanse autoriteiten hopen snel maatregelen te kunnen nemen om dergelijke 'vliegtuigkapingen' in de toekomst onmogelijk te maken. De Spaanse officier van justitie overweegt om leden van de Facebook-groep, die opriepen tot de illegale migratiepoging, te vervolgen voor opruiing. Een misdrijf waarop gevangenisstraf staat.

