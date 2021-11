Israëlisch bezettingsleger vernielt moskee ten noorden van Westoever

Het Israëlische leger heeft donderdag een moskee ten noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever gesloopt.

Het Palestijnse Ministerie van Religieuze Zaken veroordeelt de daad en roept op tot bescherming van heilige plaatsen.

"De sloop van de moskee in Douma is een nieuwe misdaad die is toegevoegd aan de misdaden van de bezetting tegen de heilige plaatsen", meldt het ministerie in een verklaring.

Suleiman Dawabsheh, hoofd van de gemeenteraad in Douma, een dorp ten zuiden van Nablus, zei dat de bezettingstroepen de wijk Al-Shakara hebben bestormd en de moskee hebben geplunderd en gesloopt.



"De gesloopte moskee is twee jaar oud en slechts 60 vierkante meter", vertelde Dawabsha aan persbureau Anadolu, eraan toevoegend dat bijna 50 buurtbewoners de moskee regelmatig bezoeken voor het gebed.

Gebied C

De functionaris zei dat het Israëlische leger de moskee met de grond gelijk heeft gemaakt op grond van het feit dat deze zonder vergunning is gebouwd in een gebied dat is geclassificeerd als gebied C.



Onder de Oslo-akkoorden van 1995 tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, werd de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, verdeeld in drie delen - Gebied A, B en C - met gebied C onder administratieve en veiligheidscontrole van Israël totdat een definitieve statusovereenkomst met de Palestijnen is bereikt.

Behalve de moskee zijn ook twee landbouwfaciliteiten in het zuiden en westen van de stad gesloopt met als doel de stadsuitbreiding van het dorp Douma van drie kanten te beperken en plaats te maken voor uitbreiding van de nederzettingen.



Area C is momenteel de thuisbasis van 300.000 Palestijnen, van wie de overgrote meerderheid bedoeïenen en herdersgemeenschappen zijn die voornamelijk in tenten, caravans en grotten leven.

Volgens het Bureau van de Verenigde Naties voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) hebben Israëlische troepen sinds begin dit jaar ten minste 698 Palestijnse gebouwen gesloopt en 949 Palestijnen ontheemd in gebied C van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.

