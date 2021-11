Extreme drukte bij telefoondienst coronatestafspraken GGD

Het is heel druk bij de telefoondienst voor coronatestafspraken van de GGD, bevestigt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland na berichten op Twitter.

Er is volgens de organisatie sprake van een "explosieve toename in het aantal testafnames.

Het kan voorkomen dat men door deze enorme drukte wat verder moet reizen of wat langer moet wachten". Wie de coronalijn belt, kan te horen krijgen: "Er bellen op dit moment zoveel mensen dat we geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. We kunnen u daarom niet te woord staan. Wilt u ons alstublieft over 30 minuten nog eens bellen?"



Hetzelfde geldt voor coronatest.nl: als teveel mensen tegelijk online een testafspraak proberen te maken op dezelfde locatie "kan het voorkomen dat men tijdelijk geen opties te zien krijgt", aldus GGD GHOR Nederland. "Ook hier geldt, probeer het dan later nogmaals."

Maandag werden er ruim 100.000 testafspraken gemaakt en en meer dan 77.000 tests afgenomen, aldus de organisatie. Dinsdag einde van de ochtend stond het aantal afspraken al op 75.000.



Er worden zo'n tweehonderd tot driehonderd testafspraken per minuut gemaakt. Dat lijkt volgens GGD GHOR op de pieken van december vorig jaar en februari en maart van dit jaar.



"Deze explosieve toename overstijgt alle verwachtingen en de GGD’en zetten alle zeilen bij om aan de enorme testvraag te voldoen. De verwachting is dat we de top nog niet bereikt hebben en we zetten al onze capaciteit in om aan de stijgende vraag te voldoen."

De organisatie laat op Twitter weten dat de drukte 's middags vaak afneemt. In een andere tweet wijst de organisatie erop dat mensen niet bij de GGD terechtkunnen voor een coronatest voor toegang tot bijvoorbeeld een sportwedstrijd of cultureel evenement.

© ANP 2021