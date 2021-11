Sterkste groei Saoedische economie in 10 jaar door hoge olieprijs

De economie van Saoedi-Arabië heeft in het derde kwartaal de sterkste groei laten zien in bijna tien jaar, vooral dankzij de hoge olieprijzen.

Vorig jaar werd de economie van het land juist nog hard geraakt door de coronapandemie en de sterk gedaalde olieprijzen.

De grootste economie van het Midden-Oosten groeide met 6,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is het hoogste tempo sinds 2012.

In coronajaar 2020 was er een krimp van 4,1 procent, wat de sterkste neergang was voor de economie van het lslamitische koninkrijk in dertig jaar.

Saoedi-Arabië wordt gezien als de leider van oliekartel OPEC. Samen met bondgenoten als Rusland is de OPEC de olieproductie geleidelijk aan het opvoeren vanwege de sterke vraag.

Grote landen, waaronder de Verenigde Staten, willen dat de OPEC+ de productie nog sterker verhoogt om zo de hoge brandstofprijzen tegen te gaan.

