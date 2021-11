Marokko: avondklok vanaf woensdag opgeheven

De avondklok die sinds december 2020 in Marokko geldt wordt vanaf woensdag 10 november opgeheven.

Dat heeft de regering vandaag bekend gemaakt.

De opheffing van de avondklok gebeurt naar aanleiding van de afgenomen besmettingscijfers. Het zorgministerie meldde vandaag dat de derde coronagolf officieel voorbij is.

Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is al geruime tijd onder de 200 en ook het aantal sterfgevallen is al ruim twee weken niet hoger dan tien. Het land telt momenteel circa 3.750 actieve besmettingen, waarvan 145 in het ziekenhuis. Het herstelpercentage in Marokko is 98 procent.



De avondklok werd in december vorig jaar ingevoerd tijdens de piek van de tweede coronagolf en is sindsdien meermaals aangescherpt en versoepeld. Momenteel geldt de avondklok tussen 23.00 uur en 04.30.

Andere coronamaatregelen zoals de vaccinatiepas, de mondkapjesplicht en het houden van 1,5 meter afstand blijven wel van kracht. In Marokko zijn meer dan 22,3 miljoen mensen volledig gevaccineerd, 1,5 miljoen daarvan heeft inmiddels ook de derde prik ontvangen.

